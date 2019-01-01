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Агент Дивеева: «Переход Игоря в Серию А возможен, интерес проявляют постоянно»

Олег Ерeмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что футболист может продолжить карьеру в Серии А.

– В текущих реалиях переход Игоря Дивеева, например, в Серию А возможен?

– Да, возможен.

– А был ли реальный интерес к Игорю от европейских клубов за последние два года?

– Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду. Но пока у меня не было такого документа, который бы выражал этот интерес в цифрах. Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы.

  • Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
  • В этом сезоне он провел 29 матчей, забил 5 голов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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