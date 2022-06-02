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  • Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело свыше 3,5 миллиона человек. Это больше аудитории финала ЛЧ

Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело свыше 3,5 миллиона человек. Это больше аудитории финала ЛЧ

2 июня 2022, 07:45
13

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что аудитория финала Кубка России была выше, чем на финале Лиги чемпионов.

«Делюсь красивыми цифрами финалов прошедших выходных.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посмотрело более 3,5 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция заняла первое место среди федеральных каналов в слоте 17:00-19:00 среди целевой аудитории «Матч ТВ», мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1%.

Финал Лиги чемпионов в субботу посмотрело немногим более 3,2 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция также заняла первое место в своем слоте в целевой аудитории М14-59, собрав долю в 23,3%!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • В субботу вечером «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) и выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории.
  • На следующий день «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1) и взял Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Лига чемпионов Спартак Динамо Ливерпуль Реал
Комментарии (13)
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TOMSON
1654147597
Какие же печальные цифры.
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vladik12
1654147744
Все эти миллионы, я думаю, в восторге от нашего финала.
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diemens74
1654150302
В финале ЛЧ Спартак не играл, чё там смотреть то было?
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FanatSerj
1654150481
Так и матч был явно зрелищней и с захватывающим сюжетом чем финал ЛЧ, да и организация лучше и в плане телевизионной трансляции и реальной на стадионе. Так что молодчики и клубы и организаторы.
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LOKOfanatik19
1654155488
Думаю что начало лч ночью для урала и дальше намного проблематичней смотреть, чем финал кубка России который был в 7 по мск вроде.
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RUSARM
1654276709
Мне лично,интересней смотреть РПЛ,чем загранку!!
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