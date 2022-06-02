Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело свыше 3,5 миллиона человек. Это больше аудитории финала ЛЧ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что аудитория финала Кубка России была выше, чем на финале Лиги чемпионов.

«Делюсь красивыми цифрами финалов прошедших выходных.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посмотрело более 3,5 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция заняла первое место среди федеральных каналов в слоте 17:00-19:00 среди целевой аудитории «Матч ТВ», мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1%.

Финал Лиги чемпионов в субботу посмотрело немногим более 3,2 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция также заняла первое место в своем слоте в целевой аудитории М14-59, собрав долю в 23,3%!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

В субботу вечером «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) и выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории.

На следующий день «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1) и взял Кубок России впервые с 2003 года.

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