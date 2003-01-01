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Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело свыше 3,5 миллиона человек. Это больше аудитории финала ЛЧ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что аудитория финала Кубка России была выше, чем на финале Лиги чемпионов.

«Делюсь красивыми цифрами финалов прошедших выходных.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посмотрело более 3,5 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция заняла первое место среди федеральных каналов в слоте 17:00-19:00 среди целевой аудитории «Матч ТВ», мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1%.

Финал Лиги чемпионов в субботу посмотрело немногим более 3,2 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция также заняла первое место в своем слоте в целевой аудитории М14-59, собрав долю в 23,3%!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • В субботу вечером «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) и выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории.
  • На следующий день «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1) и взял Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 07:45
Комментарии11
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    Рейтинг: +10247

    Alekxei Z. 9 минут назад

    Нравится или нет , но Спартак самый популярный и любимый клуб в России.
    Ну это не обсуждается !!!
    КБ не часто радуют своих почитателей, страна просто заждалась титула от Спартака, от этого и такой ажиотаж.
    Спартак лучший !!! Спартачей с Праздником !!! Ждём новых успехов.

    1
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    Рейтинг: +217

    Номэд 42 минуты назад

    А вот если бы играла бомжарня в финале с динамо, то и миллиона не было.

    2
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    Рейтинг: +7847

    FanatSerj 1 час назад

    Так и матч был явно зрелищней и с захватывающим сюжетом чем финал ЛЧ, да и организация лучше и в плане телевизионной трансляции и реальной на стадионе.
    Так что молодчики и клубы и организаторы.

    3
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    Рейтинг: +493

    diemens74 1 час назад

    В финале ЛЧ Спартак не играл, чё там смотреть то было?

    3
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    Рейтинг: +7543

    vladik12 1 час назад

    Все эти миллионы, я думаю, в восторге от нашего финала.

    0
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    Рейтинг: +5179

    TOMSON 1 час назад

    Какие же печальные цифры.

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    Рейтинг: +7543

    vladik12 > TOMSON 1 час назад

    Почему?

    0
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    Рейтинг: +5179

    TOMSON > vladik12 1 час назад

    3.5 Миллиона. Умножим допустим эту цифру на 2 (типо среднее количество за просмотром 1 телевизора). Итого 7 млн - это даже не 5% от населения.
    Интерес к футболу на печальном уровне.

    0
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    Рейтинг: +26734

    Боцман59rus > TOMSON 1 час назад

    _ думаешь у нас вся страна проживает в городах с населением 100000+

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    Рейтинг: +5179

    TOMSON > Боцман59rus 1 час назад

    Думаю что больше 70% населения.

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    Рейтинг: +7543

    vladik12 > TOMSON 1 минуту назад

    Мы увидели полные "Лужники" + кучи просьб перекупить билет. Это куда более показательный и убедительный аргумент: футбол в стране жив и интересен.

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