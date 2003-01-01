Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело свыше 3,5 миллиона человек. Это больше аудитории финала ЛЧ

Нравится или нет , но Спартак самый популярный и любимый клуб в России.
Ну это не обсуждается !!!
КБ не часто радуют своих почитателей, страна просто заждалась титула от Спартака, от этого и такой ажиотаж.
Спартак лучший !!! Спартачей с Праздником !!! Ждём новых успехов.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что аудитория финала Кубка России была выше, чем на финале Лиги чемпионов.
«Делюсь красивыми цифрами финалов прошедших выходных.
Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» посмотрело более 3,5 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция заняла первое место среди федеральных каналов в слоте 17:00-19:00 среди целевой аудитории «Матч ТВ», мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1%.
Финал Лиги чемпионов в субботу посмотрело немногим более 3,2 миллиона человек (в городах с населением более 100 тысяч человек) – трансляция также заняла первое место в своем слоте в целевой аудитории М14-59, собрав долю в 23,3%!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.
- В субботу вечером «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) и выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории.
- На следующий день «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1) и взял Кубок России впервые с 2003 года.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?