Молодежка «Интера» под руководством Киву установила рекорд по победным сезонам Примаверы

Молодежка «Интера» выиграла очередной молодежный чемпионат Италии – Примаверу. Это десятый такой титул для команды – рекорд.
Второе место по титулам Примаверы у «Торино» (девять). Третья – «Рома» (восемь).
- Взрослый «Интер» в сезоне Серии А финишировал 2-м.
- Команду «Интера» в Примавере тренирует экс-защитник сборной Румынии Кристиан Киву.
- Новый сезон Серии А стартует в августе.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Бомбардир.ру