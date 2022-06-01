Молодежка «Интера» под руководством Киву установила рекорд по победным сезонам Примаверы

Молодежка «Интера» выиграла очередной молодежный чемпионат Италии – Примаверу. Это десятый такой титул для команды – рекорд.

Второе место по титулам Примаверы у «Торино» (девять). Третья – «Рома» (восемь).

Взрослый «Интер» в сезоне Серии А финишировал 2-м.

Команду «Интера» в Примавере тренирует экс-защитник сборной Румынии Кристиан Киву.

Новый сезон Серии А стартует в августе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?