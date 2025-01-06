Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

«Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

6 января 2025, 20:50
Интер
06.01.2025, понедельник, 22:00
Суперкубок Италии, Финал
2 : 3
Завершен
Милан
45+1' Л. Мартинес 47' М. Тареми
52' Т. Эрнандес 80' К. Пулишич 90+3' Т. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
3-2-2-2-1
16
Меньян
20
Хименес
23
Томори
12
Тиав
22
Эмерсон
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
80
Муса
21
Мората
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
6
де Врей
3
Дармиан
3
Дармиан
6
де Врей
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
80
Муса
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
80
Муса
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
14
Рейндерс
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Рейндерс
Остались в запасе
Интер
Милан
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Интер - Милан
4
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
453
342
Сейвы
4
6
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Милана», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Милан»

«Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Италии Милан Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+