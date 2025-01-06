06.01.2025, понедельник, 22:00
Суперкубок Италии, Финал
Суперкубок Италии, Финал
2 : 3
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
3-2-2-2-1
16
Меньян
20
Хименес
23
Томори
12
Тиав
22
Эмерсон
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
80
Муса
21
Мората
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
6
де Врей
3
Дармиан
3
Дармиан
6
де Врей
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
80
Муса
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
80
Муса
20
Хименес
27
Леау
27
Леау
20
Хименес
14
Рейндерс
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Рейндерс
Остались в запасе
Интер
Милан
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Христос Алексиу
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Интер - Милан
4
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
453
342
Сейвы
4
6
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Милана», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»