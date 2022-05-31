Френки де Йонг: «Предпочитаю остаться в «Барселоне». Это клуб моей мечты»

Полузащитник Френки де Йонг заявил о желании продолжать выступать за «Барселону».

Сообщалось, что 25-летнего голландца хочет купить «Манчестер Юнайтед».

«Я предпочитаю остаться в «Барселоне». Это клуб моей мечты с юных лет. Никогда не жалел о своем выборе, хотя и надеялся на большее в плане трофеев», – сказал де Йонг.

В прошедшем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость де Йонга – 70 миллионов евро.

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