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Френки де Йонг: «Предпочитаю остаться в «Барселоне». Это клуб моей мечты»

Полузащитник Френки де Йонг заявил о желании продолжать выступать за «Барселону».

Сообщалось, что 25-летнего голландца хочет купить «Манчестер Юнайтед».

«Я предпочитаю остаться в «Барселоне». Это клуб моей мечты с юных лет. Никогда не жалел о своем выборе, хотя и надеялся на большее в плане трофеев», – сказал де Йонг.

  • В прошедшем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.
  • Рыночная стоимость де Йонга – 70 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11830

    DeStar 37 минут назад

    тебе 25 лет и в барсе ты не долго. Останешься - насобираешь трофеев кучу с горкой еще.

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