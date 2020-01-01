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«Манчестер Юнайтед» не готов платить «Барселоне» 65 миллионов за де Йонга

«Манчестер Юнайтед» далек от договоренности по трансферу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Каталонский клуб хочет заработать на продаже хавбека не менее 65 миллионов фунтов.

«МЮ» столько тратить на голландца не готов из-за ограниченности бюджета вследствие непопадания в Лигу чемпионов.

  • В этом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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