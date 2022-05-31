Агент Барриоса: «Интерес «Ромы» – это неправда. Вильмар останется в «Зените»

Луис Фелипе Поссо, агент колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к футболисту.

«Рома» интересуется Барриосом? Это неправда. На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в «Зените», – сказал Поссо.

Рыночная стоимость колумбийца – 20 миллионов евро.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?