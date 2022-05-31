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Агент Барриоса: «Интерес «Ромы» – это неправда. Вильмар останется в «Зените»

Луис Фелипе Поссо, агент колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к футболисту.

«Рома» интересуется Барриосом? Это неправда. На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в «Зените», – сказал Поссо.

  • Рыночная стоимость колумбийца – 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • В минувшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +15550

    ilichkadr 18 минут назад

    Вильмар в Зените и завершит свою карьеру. Это тот же Николас Ломбертс - цепкий, надежный футболист и просто хороший человек

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