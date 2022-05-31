«Уфа» начнет новый сезон в ФНЛ-2. Клуб намерен сохранить профессиональный статус из-за детской школы («Матч ТВ»)

Руководство «Уфы» сделает все возможное, чтобы клуб сохранил профессиональный статус.

По информации «Матч ТВ», башкирский клуб не намерен прекращать существование в том числе из-за детской школы, в которой занимаются более полутора тысяч детей.

В «Уфе» считают, что клуб с высокой долей вероятности начнет новый сезон в ФНЛ-2 из-за отсутствия должного финансирования. При этом сохраняется надежда на то, что бюджет будет найден и команда выступит в ФНЛ.

«Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?