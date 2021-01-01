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Месси: «Коронавирус серьезно ударил по мне. Были осложнения, пострадали легкие»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как перенес коронавирус в начале этого года.

«Правда в том, что коронавирус серьезно ударил по мне. Думаю, симптомы у меня были такие же, как и у большинства других. Сильный кашель, боль в горле, температура.

Болезнь вызвала осложнения, пострадали легкие. Я не мог тренироваться, полтора месяца даже бегать не мог из-за поражения легких.

Я не боялся, хоть и слышал достаточно страшных историй. В итоге я даже вернулся раньше, чем должен был, и только все усугубил. Через время мне стало хуже, было тяжело терпеть это», – сказал Месси.

  • О заражении аргентинца COVID-19 стало известно в январе.
  • В сезоне-2021/22 форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: TyC Sports

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