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Мележиков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Где проводить Суперкубок? Только не Питер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что матч за Суперкубок России против «Зенита» должен пройти в «Лужниках».

«Где проводить Суперкубок? Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, для чего стадион строили?» — сказал Мележиков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +586

    garet12222 6 секунд назад

    В стране полно стадионов построено вне москвы. этот праздник футбола надо проводить на нейтральном поле!

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    Рейтинг: +16821

    Garrincha58 11 минут назад

    умник почему Зенит должен играть с московской командой в Москве чемпион должен выбирать где играть пусть играют в Хабаровске

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