Мележиков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Где проводить Суперкубок? Только не Питер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что матч за Суперкубок России против «Зенита» должен пройти в «Лужниках».
«Где проводить Суперкубок? Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, для чего стадион строили?» — сказал Мележиков.
- «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
- «Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»