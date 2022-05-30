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  • Мележиков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Где проводить Суперкубок? Только не Питер»

Мележиков – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Где проводить Суперкубок? Только не Питер»

30 мая 2022, 13:19
27

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что матч за Суперкубок России против «Зенита» должен пройти в «Лужниках».

«Где проводить Суперкубок? Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, для чего стадион строили?» — сказал Мележиков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (27)
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Garrincha58
1653906077
умник почему Зенит должен играть с московской командой в Москве чемпион должен выбирать где играть пусть играют в Хабаровске
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garet12222
1653906776
В стране полно стадионов построено вне москвы. этот праздник футбола надо проводить на нейтральном поле!
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Akarin
1653906970
Ну действительно не Питер, но и не Москва тогда.
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Беспонтий
1653907540
ссым значит так то мы тоже строили строили и наконец построили а на луже можно опять шмот потасканный чужеземный продавать хотя и его не будет скоро
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TOMSON
1653907604
В Саранск тогда поехали. Там тоже стадион простаивает.
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ААМ
1653908742
Ну конечно, болелы и судьи в Москве больше помогут.
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Из Твери Леха
1653911513
В Сочи.
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R_a_i_n
1653916063
А давайте снова соберется заседание какое-нибудь в РФС и проголосуют за место встречи. Ну а что? Было уже.
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ААМ
1653918463
Без вопросов играть на нейтральном поле. В ЧР теперь московские клубы с учётом Химок будут играть 9 матчей на выезде, а остальные -15. Огромный гандикап для москвичей.
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Spirit_78
1653943610
Надо в населённом пункте Бологое наконец хороший стадион построить и там играть финалы между Зенитом и московскими клубами. А если серьёзно, то конечно любой функционер Спартака (и любой другой им сочувствующий) будет лоббировать Лужники, т.к. это будет халявный фактор своего поля. 40 тысяч человек (половину стадиона в данном случае) собрать на выезд не смогла бы ни одна команда в России.
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