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Романцев – о Кубке России: «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поздравил команду с победой в Кубке России.

«Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить.

Но сегодня – день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы.

Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты – Джикия, Жиго, Промес, Мозес. Как отчаянно бились молодые – Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев.

И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком», – сказал Романцев.

  • «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).
  • Команда взяла этот трофей впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +450

    fakeid 59 минут назад

    как по мне, лучший игрок спартака - рассказов))

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