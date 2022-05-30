Романцев – о Кубке России: «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поздравил команду с победой в Кубке России.

«Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить.

Но сегодня – день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы.

Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты – Джикия, Жиго, Промес, Мозес. Как отчаянно бились молодые – Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев.

И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком», – сказал Романцев.

«Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).

Команда взяла этот трофей впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?