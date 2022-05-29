Только одна команда в сезоне РПЛ не пропустила с пенальти

«Ахмат» в минувшем сезоне чемпионата России ни разу не пропустил с пенальти. Больше таких команд в турнире нет.

В ворота грозненцев дважды били с 11 метров, но попытки были отражены вратарями Георгием Шелией (против «Крыльев Советов») и Виталией Гудиевым (против «Спартака»).

«Ахмат» финишировал 7-м в таблице.

Всего команда Андрея Талалаева пропустила 38 голов.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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