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Только одна команда в сезоне РПЛ не пропустила с пенальти

«Ахмат» в минувшем сезоне чемпионата России ни разу не пропустил с пенальти. Больше таких команд в турнире нет.

В ворота грозненцев дважды били с 11 метров, но попытки были отражены вратарями Георгием Шелией (против «Крыльев Советов») и Виталией Гудиевым (против «Спартака»).

  • «Ахмат» финишировал 7-м в таблице.
  • Всего команда Андрея Талалаева пропустила 38 голов.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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