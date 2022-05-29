Только одна команда в сезоне РПЛ не пропустила с пенальти

«Ахмат» в минувшем сезоне чемпионата России ни разу не пропустил с пенальти. Больше таких команд в турнире нет.
В ворота грозненцев дважды били с 11 метров, но попытки были отражены вратарями Георгием Шелией (против «Крыльев Советов») и Виталией Гудиевым (против «Спартака»).
- «Ахмат» финишировал 7-м в таблице.
- Всего команда Андрея Талалаева пропустила 38 голов.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру