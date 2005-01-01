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Впервые в стартовом составе одной команды на финал Лиги чемпионов оказалось 4 игрока со 100+ матчами в турнире

В стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» оказалось четыре футболиста со 100+ играми в турнире. Такого раньше не было ни у одного финалиста в истории главного еврокубка.

Эти четверо – Карим Бензема, Тони Кроос, Лука Модрич, Давид Алаба.

  • Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов (13).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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