Впервые в стартовом составе одной команды на финал Лиги чемпионов оказалось 4 игрока со 100+ матчами в турнире

В стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» оказалось четыре футболиста со 100+ играми в турнире. Такого раньше не было ни у одного финалиста в истории главного еврокубка.
Эти четверо – Карим Бензема, Тони Кроос, Лука Модрич, Давид Алаба.
- Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов (13).
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: Бомбардир.ру