Впервые в стартовом составе одной команды на финал Лиги чемпионов оказалось 4 игрока со 100+ матчами в турнире

В стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» оказалось четыре футболиста со 100+ играми в турнире. Такого раньше не было ни у одного финалиста в истории главного еврокубка.

Эти четверо – Карим Бензема, Тони Кроос, Лука Модрич, Давид Алаба.

Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов (13).

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