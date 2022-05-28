Каррера – о финале Кубка России: «Победа спасет сезон «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем финале Кубка России против «Динамо».

«Для меня «Спартак» является фаворитом в этом матче. Думаю, что победа спасет сезон «Спартаку».

Разговоры про уход Шварца из «Динамо»? Футболисты обеих команд будут сосредоточены только на игре», – считает Каррера.

«Спартак» и «Динамо» разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.

Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?