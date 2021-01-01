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Каррера – о финале Кубка России: «Победа спасет сезон «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем финале Кубка России против «Динамо».

«Для меня «Спартак» является фаворитом в этом матче. Думаю, что победа спасет сезон «Спартаку».

Разговоры про уход Шварца из «Динамо»? Футболисты обеих команд будут сосредоточены только на игре», – считает Каррера.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.
  • Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +14107

    NewLife 39 минут назад

    Не спасет, но будет приятно.

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