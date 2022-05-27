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Отец Месси попросил президента «Барсы» Лапорту перестать упоминать его сына (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта регулярно рассуждает о его возвращении на «Камп Ноу».

Аргентинец устал, что его так часто упоминают. В связи с этим отец футболиста Хорхе Месси поговорил с руководителем каталонского клуба и попросил его не говорить о Лионеле во время публичных выступлений.

34-летний форвард хочет оставить «Барсу» в прошлом.

  • Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • До этого он выступал только за «Барселону».
  • Латиноамериканец забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

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Источник: Marca

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