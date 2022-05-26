Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев оценил сезон московской команды.
«Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз.
Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать.
Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол», – сказал Сычев.
- «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
- Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Sport24