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  • Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»

Сычев: «У «Спартака» постоянные жалобы на судейство. В таком клубе сложно работать»

26 мая 2022, 23:52
4

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев оценил сезон московской команды.

«Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз.

Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать.

Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол», – сказал Сычев.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий
Комментарии (4)
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эд100
1653602845
как достали эти недофутболисты - недоэксперты
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vladimir-7
1653628357
Ну вот и отметился Сычев, и руководству с командой пинка дал, и тренера похвалил.
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zigbert
1653632368
Конечно это не тот результат который хотелось бы видеть в год столетия клуба. Но для этого нужен ряд условий - это и стабильность в тренерском составе, когда наставники выбираются с различным пониманием игры и его стиля, от мастерства игроков тоже многое зависит но не менее важно еще и везение, которое в этом сезоне отвернулось от Спартака, за исключением игр в ЛЕ. От работы честного судейства тоже многое зависит но здесь Сычев не прав, жалобы на их работу у Спартака не больше чем от других клубов, пострадавших от их ошибок.
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Persona_non_Grata
1653647376
Надо добавить - ОБОСНОВАННЫЕ жалобы и многие судейские ошибки были признаны !!! (((
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