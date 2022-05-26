Ибрагимович: «Я шесть месяцев играл без крестообразной связки. Никогда так не страдал»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей травме.

Ранее стало известно, что 40-летний швед пропустит 7-8 месяцев после операции левом колене.

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Опухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой всего 10 раз.

За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Почти не спал в течение шести месяцев из-за боли.

Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. У меня на уме была только одна цель – сделать своих партнеров по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание.

Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей», – написал Ибрагимович в соцсетях.

Действующий контракт с Ибрагимовичем рассчитан до 30 июня.

В октябре ему исполнится 41 год.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?