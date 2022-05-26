Захарян: «Я готов к Европе в моральном плане. Хотел бы играть в Испании»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о продолжении карьеры в Европе.

— В СМИ часто появляется информация о том, что ты можешь перебраться в Европу или же переходишь в другой клуб, однако большинство разговоров являются фейком. Как ты к этому относишься?

— Да, много фейков, но это работа СМИ, чтобы привлечь к себе внимание. Не знаю, откуда они берут эту информацию, я спокойно к этому отношусь.

Однажды проснулся и увидел новость об интересе со стороны мадридского «Реала», улыбнулся и дальше пошел по своим делам. Если бы «Реал» действительно интересовался мной, агент об этом сообщил бы.

— Были ли предложения?

— От «Реала» не было. Получал ли предложения за последнее время? Конкретных предложений с контрактом не поступало, но интерес был.

— Хочешь в ближайшее время перехода в Европу? Готов ли ты морально и физически играть в Европе?

— Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым. Понятное дело, что я не смогу быть физически готовым к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв ни одного матча там.

— Если взять в пример Алексея Миранчука, у вас схожие физические параметры. Он не такой здоровый и раскаченный, но спокойно играет в Европе.

— Он намного старше меня. В моральном плане я готов. Что касается физики, для начала мне нужно туда попасть, чтобы прочувствовать, какая там требуется физика, ощутить скорости. В Европе я провел лишь несколько матчей за сборную, но лучшие игроки мира все же собраны в клубах.

— В каком европейском чемпионате хотелось бы выступать?

— Хотел бы играть в испанской лиге.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?