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Ваноли: «Давайте будем реалистами – «Зенит» выше всех остальных»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

«Давайте будем реалистами – «Зенит» на сегодняшний день выше всех остальных.

Но при должном отношении – и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды – разницу можно нивелировать», – сказал Ваноли.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
  • «Спартак» при Ваноли сыграл вничью с петербуржцами со счетом 1:1.
  • В 1-м круге «Зенит» разгромил спартаковцев (7:1).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2592

    Беспонтий 16 минут назад

    гибкий тактик
    отличный практик
    обалденный мотиватор
    да ещё и реалист пока

    что ещё желаемо фанатам спартака

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    Рейтинг: +15499

    ilichkadr 38 минут назад

    Ну, всё Паша, тебе Зенит не простят!!!

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    Рейтинг: +17866

    Persona_non_Grata > ilichkadr 9 минут назад

    Ну что же ты - давай разложи по полочкам, что пришлый с его менталитетом опять пургу несет !!! )))

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