Ваноли: «Давайте будем реалистами – «Зенит» выше всех остальных»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ.

«Давайте будем реалистами – «Зенит» на сегодняшний день выше всех остальных.

Но при должном отношении – и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды – разницу можно нивелировать», – сказал Ваноли.

«Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.

«Спартак» при Ваноли сыграл вничью с петербуржцами со счетом 1:1.

В 1-м круге «Зенит» разгромил спартаковцев (7:1).

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