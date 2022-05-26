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  • Моуринью: «Я остаюсь в «Роме». Готов отклонить любое предложение»

Моуринью: «Я остаюсь в «Роме». Готов отклонить любое предложение»

26 мая 2022, 12:16
4

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем будущем в римском клубе.

«Я остаюсь в «Роме», несмотря на разные слухи. Готов отклонить любое предложение. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, что я продолжу тренировать эту команду», – сказал португалец.

  • Моуринью возглавил «Рому» прошлым летом.
  • В дебютном сезоне он финишировал 6-м в Серии А и выиграл Лигу конференций.
  • Это первый трофей команды с 2008 года.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Рома Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1653560440
В Италии Моуру как то хорошо уже во 2-й команде. И публика любит и команда и результат дает. Будет здорово если он еще Рому как то прокачает в следующем сезоне-сезонах.
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adekvat0726
1653561607
Жозе думает что щас шквал предложений посыпется
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zigbert
1653586238
Из его слов становится понятно что он нашел свою команду.
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