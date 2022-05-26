Моуринью: «Я остаюсь в «Роме». Готов отклонить любое предложение»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем будущем в римском клубе.

«Я остаюсь в «Роме», несмотря на разные слухи. Готов отклонить любое предложение. Сегодня мы вошли в историю. У меня нет сомнений, что я продолжу тренировать эту команду», – сказал португалец.

Моуринью возглавил «Рому» прошлым летом.

В дебютном сезоне он финишировал 6-м в Серии А и выиграл Лигу конференций.

Это первый трофей команды с 2008 года.

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