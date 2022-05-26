«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов за Нкунку

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может летом оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов заплатить за игрока 60 миллионов фунтов (около 70,5 млн евро).

В прошедшем сезоне француз забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.

Рыночная стоимость Нкунку – 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала», «Барселоны» и «Баварии».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?