«Милан» согласовал новый контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович хочет продолжить играть за «Милан». Стороны согласовали новый годичный контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

На прошлой неделе «Милан» оформил первый свой чемпионский титул за 11 лет.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Для Ибрагимовича скудетто стало 12-м чемпионским титулом в карьере.

Шведу 40 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?