«Милан» согласовал новый контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович хочет продолжить играть за «Милан». Стороны согласовали новый годичный контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.
На прошлой неделе «Милан» оформил первый свой чемпионский титул за 11 лет.
- В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Для Ибрагимовича скудетто стало 12-м чемпионским титулом в карьере.
- Шведу 40 лет.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: твиттер Николо Скиры