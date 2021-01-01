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Ибрагимович продлит контракт с «Миланом», если ему не потребуется операция

Нападающий Златан Ибрагимович подпишет новое соглашение с «Миланом», но только при одном условии.

По информации Calciomercato, 40-летний швед продлит контракт с клубом до 2023 года, если ему не потребуется операция. Ибрагимович пройдет медобследование в ближайшие недели.

  • «Милан» предлагает Златану контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Calciomercato

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