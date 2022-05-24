Мората хочет завершить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико», хочет завершить карьеру в туринском клубе.

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также хочет, чтобы 29-летний испанец остался в лкубе.

Аренда форварда в «Ювентусе» истекает летом.

У туринского клуба есть опция выкупа за 35 миллионов евро.

«Ювентус» не готов заплатить эту сумму за Морату.

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