Мората хочет завершить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико», хочет завершить карьеру в туринском клубе.
По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также хочет, чтобы 29-летний испанец остался в лкубе.
- Аренда форварда в «Ювентусе» истекает летом.
- У туринского клуба есть опция выкупа за 35 миллионов евро.
- «Ювентус» не готов заплатить эту сумму за Морату.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: La Gazzetta dello Sport