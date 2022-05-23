Мбаппе: «Мечта перейти в «Реал» никогда не будет в прошлом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком «Реала».

«Мечта перейти в «Реал» никогда не будет в прошлом. Никто не знает, что случится в будущем», – сказал 23-летний француз.

Мбаппе в субботу продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Он вел переговоры с «Реалом», но в итоге решил не менять команду.

В этом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

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