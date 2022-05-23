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Мбаппе: «Мечта перейти в «Реал» никогда не будет в прошлом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком «Реала».

«Мечта перейти в «Реал» никогда не будет в прошлом. Никто не знает, что случится в будущем», – сказал 23-летний француз.

  • Мбаппе в субботу продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он вел переговоры с «Реалом», но в итоге решил не менять команду.
  • В этом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: BBC

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23.05.2022 23:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +130

    Glebson 14 минут назад

    В будущем Реал пойдёт на принцип и больше тебя подписывать не станет

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