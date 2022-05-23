«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем. Швед пока не определился

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович еще не решил, продолжит ли он карьеру в следующем сезоне.
40-летний футболист может начать работу в агентстве Мино Райолы, который умер в конце апреля.
Если же швед захочет еще поиграть, клуб готов продлить с ним контракт до июня 2023 года с зарплатой 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
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Источник: твиттер Николо Скиры