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«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем. Швед пока не определился

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович еще не решил, продолжит ли он карьеру в следующем сезоне.

40-летний футболист может начать работу в агентстве Мино Райолы, который умер в конце апреля.

Если же швед захочет еще поиграть, клуб готов продлить с ним контракт до июня 2023 года с зарплатой 2,5 миллиона евро.

  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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23.05.2022 22:35
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