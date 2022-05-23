Брейдо: «ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил выбор клуба в пользу Новогорска для проведения летних сборов.

«ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы.

Турция и Испания – это зимние варианты. Летом в Москве отличные погодные условия, и мы очень рады, что удалось организовать сборы именно в Новогорске – за тренировочную базу в Новогорске была серьeзная конкуренция между многими клубами.

Там отличные поля, восстановительный центр, очень хороший номерной фонд», – сказал Брейдо.

ЦСКА занял итоговое 5-е место в РПЛ.

1-й сбор команды продлится с 15 по 24 июня, 2-й – с 26 июня по 7 июля.

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