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Брейдо: «ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил выбор клуба в пользу Новогорска для проведения летних сборов.

«ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы.

Турция и Испания – это зимние варианты. Летом в Москве отличные погодные условия, и мы очень рады, что удалось организовать сборы именно в Новогорске – за тренировочную базу в Новогорске была серьeзная конкуренция между многими клубами.

Там отличные поля, восстановительный центр, очень хороший номерной фонд», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА занял итоговое 5-е место в РПЛ.
  • 1-й сбор команды продлится с 15 по 24 июня, 2-й – с 26 июня по 7 июля.
  • Новым тренером москвичей может стать Йиндрших Трпишовски.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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