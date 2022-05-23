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Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил срыв своего перехода в «Реал».

«Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили детали контрактов, после чего я сделал выбор. Никаких соглашений я не подписывал.

Я могу понять разочарование мадридистов. Они хотели принять меня как своего. Благодарен им за всю любовь, что они мне дали.

Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно», – сказал Мбаппе.

  • У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ»,
  • Он продлил соглашение до 2025 года.
  • Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Le Parisien

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Сегодня, 19:54
Комментарии10
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    Рейтинг: +1003

    mama1991 17 минут назад

    футбол теперь не тот, и не те теперь футболисты, искусственные... все катится в какую то gopy. если раньше топ футболисты переходили в более титулованный клуб, и история получала новый виток, для всех, для всего футбольного мира, то тут конечно беда, просто видимо тут уже было дело принципа от арабов, не сколько им так нужен бампе, сколько самоутверждение на фоне титулованного Реала своей помойки........

    0
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    Рейтинг: +15691

    Cleaner 42 минуты назад

    Извивается Мбаппе, как уж на сковородке...(

    0
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    Рейтинг: +64656

    portero 54 минуты назад

    Хитрая семейка подоила шейхов и французиков хорошо, клубишко то ещё и из бюджета кормится....

    1
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    Рейтинг: +7134

    серега кашин 1 час назад

    сказал да лямам шейхов

    0
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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. 1 час назад

    Словоблуд !

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1529

    PassCSKA 1 час назад

    Сказ о том как можно обрушить свою репутацию за 1 день

    1
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    Рейтинг: +4340

    neveldomha 1 час назад

    Как та обезьяна из анекдота. Толи к умным, Толи к красивым

    0
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    Рейтинг: +3588

    Питерский князь 1 час назад

    Ну все!!!
    Завтра скажет WPSH!
    =)))
    Дайте парню вазилин + контракт ему обеспечен = пенсия без забот.
    ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
    Я забыл, что Евро и доллар скоро сдохнут. Бери золотом, а то старость придется, еще и ртом отрабатывать!

    0
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    Рейтинг: +894

    Лфшт 1 час назад

    Вот и кончилась карьера мальчика. Холланд пошел на повышение, а этот чудило остался гнить в болоте

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    Рейтинг: +476

    3meeeD 2 часа назад

    Баблу ты да сказал

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