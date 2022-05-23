Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»

Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»

23 мая 2022, 19:54
13

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил срыв своего перехода в «Реал».

«Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили детали контрактов, после чего я сделал выбор. Никаких соглашений я не подписывал.

Я могу понять разочарование мадридистов. Они хотели принять меня как своего. Благодарен им за всю любовь, что они мне дали.

Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно», – сказал Мбаппе.

  • У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ»,
  • Он продлил соглашение до 2025 года.
  • Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч» 1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3meeeD
1653325698
Баблу ты да сказал
Ответить
Лфшт
1653326238
Вот и кончилась карьера мальчика. Холланд пошел на повышение, а этот чудило остался гнить в болоте
Ответить
Aldo.CSKA
1653328077
Сказ о том как можно обрушить свою репутацию за 1 день
Ответить
серега кашин
1653328631
сказал да лямам шейхов
Ответить
portero
1653329697
Хитрая семейка подоила шейхов и французиков хорошо, клубишко то ещё и из бюджета кормится....
Ответить
alex-croos
1653336856
Таким ходом ПСЖ может загубить парню карьеру. Нельзя давать столько денег и власти молодому игроку!
Ответить
Artemka444
1653337118
Ну нравится ему франц чемпионат, через пару лет будет думать как свалить Как Неймар из Барселоны
Ответить
житель СПб
1653365004
"Я сказал да деньгам. Деньги - это главное в моей жизни. Все остальное не имеет никакого значения".
Ответить
zigbert
1653375851
Похоже на рассказ Чехова "Хамелеон".
Ответить
ItalianFootball
1653376199
"Я не говорю нет отношениям с женщинами, я говорю да отношениям с мужчинами!" Так и запомнят паренька.
Ответить
Главные новости
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
1
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
3
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
6
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
Вчера, 13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+