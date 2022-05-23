Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»

футбол теперь не тот, и не те теперь футболисты, искусственные... все катится в какую то gopy. если раньше топ футболисты переходили в более титулованный клуб, и история получала новый виток, для всех, для всего футбольного мира, то тут конечно беда, просто видимо тут уже было дело принципа от арабов, не сколько им так нужен бампе, сколько самоутверждение на фоне титулованного Реала своей помойки........
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил срыв своего перехода в «Реал».
«Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили детали контрактов, после чего я сделал выбор. Никаких соглашений я не подписывал.
Я могу понять разочарование мадридистов. Они хотели принять меня как своего. Благодарен им за всю любовь, что они мне дали.
Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно», – сказал Мбаппе.
- У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ»,
- Он продлил соглашение до 2025 года.
- Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?