Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил срыв своего перехода в «Реал».

«Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили детали контрактов, после чего я сделал выбор. Никаких соглашений я не подписывал.

Я могу понять разочарование мадридистов. Они хотели принять меня как своего. Благодарен им за всю любовь, что они мне дали.

Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно», – сказал Мбаппе.

У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ»,

Он продлил соглашение до 2025 года.

Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?