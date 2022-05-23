Ибрагимович: «Посвящаю чемпионский титул Райоле»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о победе своей команды в Серии А.

«У меня было много проблем в этом сезоне. Я посвящаю титул Мино Райоле, который говорил, что только я смогу помочь «Милану» переродиться. Это мой первый трофей без него», – сказал 40-летний швед.

«Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.

Команда не выигрывала Серию А 11 лет.

Агент Райола умер 30 апреля в возрасте 54 лет.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?