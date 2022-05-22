«Я позвонил «Реалу». Гвардиола – о победе «Сити» над «Астон Виллой» после 0:2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победного матча с «Астон Виллой» (3:2) в заключительном туре АПЛ. «Сити» проигрывал со счетом 0:2 до 76-й минуты.

«Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы.

Приятно пережить такое. Надеюсь, это пригодится нам в будущем», – сказал Гвардиола.

«Сити» выиграл АПЛ.

Клуб вылетел из ЛЧ от «Реала», пропустив два гола в концовке встречи.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?