«Спартак» поздравил Тедеско с «красивой» победой в Кубке Германии

«Спартак» поздравил тренерский штаб «Лейпцига» с победой в Кубке Германии. Ранее он работал в московском клубе.

«Поздравляем Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Макса Урванчки и их «Лейпциг» с красивой победой в Кубке Германии!» – написал «Спартак».

В финале в меньшинстве «Лейпциг» победил в серии пенальти «Фрайбург».

Это 1-й трофей для Тедеско и «Лейпцига».

В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?