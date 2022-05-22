«Спартак» поздравил Тедеско с «красивой» победой в Кубке Германии

«Спартак» поздравил тренерский штаб «Лейпцига» с победой в Кубке Германии. Ранее он работал в московском клубе.
«Поздравляем Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Макса Урванчки и их «Лейпциг» с красивой победой в Кубке Германии!» – написал «Спартак».
- В финале в меньшинстве «Лейпциг» победил в серии пенальти «Фрайбург».
- Это 1-й трофей для Тедеско и «Лейпцига».
- В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Спартака»