Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Игонин: «Дзюба – легенда «Зенита», безусловно»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из команды.

«Безусловно, Дзюба – это легенда «Зенита». Его вклад, влияние на команду, то, как при нeм команда росла, только доказывают это. Если меня называют легендой клуба, то его уж и подавно должны.

Куда Дзюбе уезжать? Не очень понятно, есть ли в этом смысл. Футболисту с такими заслугами, регалиями нужно уезжать в сильный чемпионат, но только в определeнный момент. А для того, чтобы просто уехать – такая себе идея», – сказал Игонин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения» 1
«Химки»: «Не против подписать легенду «Зенита» Дзюбу»
Губерниев: «Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» из Королева» 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:10
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3432

    minaev23 37 минут назад

    Такая же легенда как и ты, скоро всё забудут.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17798

    Persona_non_Grata 50 минут назад

    Каков клуб - такова и легенда !!! )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11