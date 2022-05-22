Игонин: «Дзюба – легенда «Зенита», безусловно»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из команды.

«Безусловно, Дзюба – это легенда «Зенита». Его вклад, влияние на команду, то, как при нeм команда росла, только доказывают это. Если меня называют легендой клуба, то его уж и подавно должны.

Куда Дзюбе уезжать? Не очень понятно, есть ли в этом смысл. Футболисту с такими заслугами, регалиями нужно уезжать в сильный чемпионат, но только в определeнный момент. А для того, чтобы просто уехать – такая себе идея», – сказал Игонин.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Футболистом интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Игрок опубликовал прощальное видео.

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