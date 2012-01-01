Губерниев: «Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» из Королева»

ДГ, если бы ты сделал хотя бы тысячную часть того, что сделал Дзюба для страны и клуба, я хотя бы смог проигнорировать твои плоские остроты. Но ты тунеядец и моральный урод, из уст которого несется только словесный понос. Уйди, если хоть капля чести осталась.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».
«Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» (Королев)! Будет играть с первых минут, может также содержать команду! Одни плюсы!» – написал журналист.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- Игрок опубликовал прощальное видео.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?