Губерниев: «Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» из Королева»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» (Королев)! Будет играть с первых минут, может также содержать команду! Одни плюсы!» – написал журналист.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Игрок опубликовал прощальное видео.

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