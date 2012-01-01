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Губерниев: «Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» из Королева»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба всегда может продолжить карьеру в клубе «Металлист» (Королев)! Будет играть с первых минут, может также содержать команду! Одни плюсы!» – написал журналист.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1003

    edw7777 1 минуту назад

    ДГ, если бы ты сделал хотя бы тысячную часть того, что сделал Дзюба для страны и клуба, я хотя бы смог проигнорировать твои плоские остроты. Но ты тунеядец и моральный урод, из уст которого несется только словесный понос. Уйди, если хоть капля чести осталась.

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    Рейтинг: +16254

    paracetamol 24 минуты назад

    Болван открыл рот. У чему бы это?

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    Рейтинг: +3432

    minaev23 36 минут назад

    Точно.

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    Рейтинг: +15680

    Cleaner 1 час назад

    Губерниев - экранный губошлеп. И ничего более...(

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