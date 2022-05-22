«Зенит» – Дзюбе: «Спасибо за все, Артем!»

«Зенит» поблагодарил нападающего Артема Дзюбу. Контракт истек.
«Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.
Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.
Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, второй в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, один из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов, двукратный лучший бомбардир сезона в РПЛ, двукратный лучший ассистент сезона в РПЛ, трехкратный «Лучший игрок сезона» в команде, двукратный обладатель приза «Лучший футболист сезона» по версии РФС.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!
Спасибо за все, Артем!» – написали петербуржцы.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- Игрок опубликовал прощальное видео.
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