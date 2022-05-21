Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полностью отыграл матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). За все 90+ минут игрок ни разу не пробил по воротам.
Дзюба был капитаном «Зенита» в этом матче.
Контракт Дзюбы был рассчитан до конца сезона. Переговоров о новом соглашении клуб не ведет.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- «Зенит» подписал Дзюбу в 2015 году.
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Источник: Бомбардир.ру