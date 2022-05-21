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  • Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит»

Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит»

21 мая 2022, 23:45
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полностью отыграл матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). За все 90+ минут игрок ни разу не пробил по воротам.

Дзюба был капитаном «Зенита» в этом матче.

Контракт Дзюбы был рассчитан до конца сезона. Переговоров о новом соглашении клуб не ведет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Slavan62
1653166219
А чего ж.. рвать, Это финиш
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DOCTOR PENALTY
1653166600
Показал свой уровень: ни больше, ни меньше.
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deinego77@yandex.ru
1653167612
На словах герой на деле ...... У Нобоа пусть учиться или у Агаларова.Один в 37 играет здорово другой также здорово забивает.
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САДЫЧОК
1653195960
Это был его последний матч за «Зенит» .....Скатертью дорога Бревно !
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Garrincha58
1653199828
Дзюба хоть и не пробил но за то пасы раздавал и пинки он старался он форвард зависимый а такие г....футболёры как Круговой Сутормин и особенно Кузяев пас с фланга не могут отдать но они все остаются а единственный голевой момент создал именно Дзюба но его запорол Сергеев короче без бразильцев Зенит был бы на 10 месте как и Спартак потому что и Ваноли и Семак не тренеры а физруки игры вчерашние это доказали в сотый раз
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MaxRnD
1653199860
Тело
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ААМ
1653212426
Жирная клякса на прощание.
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Persona_non_Grata
1653213546
Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит» , добавлю - НАПАДАЮЩИЙ ! Жиго ( ЗАЩИТНИК ) последний матч в РПЛ за Спартаке отметил забитым голом ! Как говорится - " почувствуйте разницу " )))
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zigbert
1653223036
Совсем неудачный финиш получился у него в Зените.
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portero
1653225983
Наверное без бразил Зенит не сможет играть... А ведь они в лучшем случае годик поиграют и уйдут...
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