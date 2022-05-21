Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полностью отыграл матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). За все 90+ минут игрок ни разу не пробил по воротам.

Дзюба был капитаном «Зенита» в этом матче.

Контракт Дзюбы был рассчитан до конца сезона. Переговоров о новом соглашении клуб не ведет.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

«Зенит» подписал Дзюбу в 2015 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?