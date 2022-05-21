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Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полностью отыграл матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). За все 90+ минут игрок ни разу не пробил по воротам.

Дзюба был капитаном «Зенита» в этом матче.

Контракт Дзюбы был рассчитан до конца сезона. Переговоров о новом соглашении клуб не ведет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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21.05.2022 23:45
Комментарии3
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    Рейтинг: +3426

    minaev23 29 минут назад

    На словах герой на деле ...... У Нобоа пусть учиться или у Агаларова.Один в 37 играет здорово другой также здорово забивает.

    2
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    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 46 минут назад

    Показал свой уровень: ни больше, ни меньше.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +238

    Slavan62 52 минуты назад

    А чего ж.. рвать, Это финиш

    2
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