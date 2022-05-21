Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет без использования VAR офсайдных линий

РФС сообщил, что на игре 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» не будет использоваться технология автоматического определения офсайда.

Судьи VAR не получат доступ к компьютерным офсайдным линиям по техническим причинам.

Основной функционал системы видеоповторов будет работать в штатном режиме.

ЦСКА примет «Ростов» на «ВЭБ Арене».

Начало встречи – в 17:00 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?