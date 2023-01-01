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Где смотреть «Сассуоло» – «Милан»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 22 мая

«Сассуоло» и «Милан» сыграют в матче 38-го тура Серии А.

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  • Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
  • Встреча пройдет на стадионе «Читта дель Триколоре» в городе Реджо Эмилия.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сассуоло – Милан

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, «Сассуоло» – 11-е. Если миланцы не проиграют, то станут чемпионами впервые за 11 лет.

Ставки на матч Сассуоло – Милан

Коэффициенты:

  • Победа «Сассуоло» – 6.20
  • Ничья – 5.20
  • Победа «Милана» – 1.46

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Источник: «Бомбардир»

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