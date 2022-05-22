Где смотреть «Сассуоло» – «Милан»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 22 мая

«Сассуоло» и «Милан» сыграют в матче 38-го тура Серии А.

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Игра состоится в воскресенье, 22 мая.

Встреча пройдет на стадионе «Читта дель Триколоре» в городе Реджо Эмилия.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сассуоло – Милан

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, «Сассуоло» – 11-е. Если миланцы не проиграют, то станут чемпионами впервые за 11 лет.

Ставки на матч Сассуоло – Милан

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