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  • Первый тренер Акинфеева: «Игорь сказал, что еще два года потянет. Он реликвия для ЦСКА»

Первый тренер Акинфеева: «Игорь сказал, что еще два года потянет. Он реликвия для ЦСКА»

20 мая 2022, 22:25
5

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал продление контракта игрока.

«Это здорово и неожиданно! Я только утром общался с его папой, который сказал: «Пока ничего не предлагали». В ЦСКА сейчас нормальная обстановка. Да, ушли Марио Фернандес и Алан Дзагоев, но Игорь остался. Лично я разговаривал с Акинфеевым, и он мне сказал, что может играть еще два года.

Если в таком возрасте он играет на таком уровне, то я только рад этому продлению! Он умница! Команда будет строиться вокруг него.

Ну кто сейчас лучше Игоря? Матвей Сафонов? Юрий Дюпин? Илья Лантратов или вратари «Спартака»? Да нет. У Игоря 347 сухих игр. До 300 сухих матчей в первенствах России дойти очень тяжело!

Я интересовался у Игоря его здоровьем. Говорил ему: «Игорь, если можешь играть, то оставайся, если нет, то заканчивай». Игорь ответил: «Два года потяну».

Игорь может еще играть на большом уровне. Он реликвия для ЦСКА! Дай бог, чтобы все было нормально! Болею за ЦСКА», – сказал Коваль.

  • 36-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • За основную команду он дебютировал в 2003 году.
  • Вратарь провел 704 матча и пропустил 630 голов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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Plyash
1653077959
До Буффона всё одно - как до Луны.Шёл бы мальчишек обучать вратарскому ремеслу.
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vovan55
1653081863
так держать...
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Demgel
1653121720
Про Сафонова в данный момент говорить глупо. Сравнивать в принципе вообще и брать в расчет заслуги Игоря - дело другое.
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