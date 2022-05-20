Первый тренер Акинфеева: «Игорь сказал, что еще два года потянет. Он реликвия для ЦСКА»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал продление контракта игрока.

«Это здорово и неожиданно! Я только утром общался с его папой, который сказал: «Пока ничего не предлагали». В ЦСКА сейчас нормальная обстановка. Да, ушли Марио Фернандес и Алан Дзагоев, но Игорь остался. Лично я разговаривал с Акинфеевым, и он мне сказал, что может играть еще два года.

Если в таком возрасте он играет на таком уровне, то я только рад этому продлению! Он умница! Команда будет строиться вокруг него.

Ну кто сейчас лучше Игоря? Матвей Сафонов? Юрий Дюпин? Илья Лантратов или вратари «Спартака»? Да нет. У Игоря 347 сухих игр. До 300 сухих матчей в первенствах России дойти очень тяжело!

Я интересовался у Игоря его здоровьем. Говорил ему: «Игорь, если можешь играть, то оставайся, если нет, то заканчивай». Игорь ответил: «Два года потяну».

Игорь может еще играть на большом уровне. Он реликвия для ЦСКА! Дай бог, чтобы все было нормально! Болею за ЦСКА», – сказал Коваль.

36-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА.

За основную команду он дебютировал в 2003 году.

Вратарь провел 704 матча и пропустил 630 голов.

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