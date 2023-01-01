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Мама Мбаппе: «Килиан договорился и с «Реалом», и с «ПСЖ». Оба предложения не сильно отличаются»

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщила, что у ее сына уже есть договоренность и с парижским клубом, и с «Реалом».

«Переговоров больше не будет. Килиан договорился и с «Реалом», и с «ПСЖ». Теперь ему предстоит сделать выбор.

Оба предложения не сильно отличаются в финансовом плане. Мы ждем, какой клуб выберет Мбаппе», – сказала Ламари.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Le10Sport

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1002

    mama1991 52 минуты назад

    это бомбардир сочиняет, очевидно же

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    Рейтинг: +1411

    Тазит 1 час назад

    Пусть за оба играет.

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    Рейтинг: +2598

    acor94 1 час назад

    "Мы ждем, какой клуб выберет Мбаппе"

    Мама называет сына по фамилии???

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    Рейтинг: +24262

    bset > acor94 1 час назад

    Почему нет? Беседа для журналистов, поэтому она может называть его так, как привыкли в медийном пространстве.

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