Мама Мбаппе: «Килиан договорился и с «Реалом», и с «ПСЖ». Оба предложения не сильно отличаются»

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщила, что у ее сына уже есть договоренность и с парижским клубом, и с «Реалом».

«Переговоров больше не будет. Килиан договорился и с «Реалом», и с «ПСЖ». Теперь ему предстоит сделать выбор.

Оба предложения не сильно отличаются в финансовом плане. Мы ждем, какой клуб выберет Мбаппе», – сказала Ламари.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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