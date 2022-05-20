«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на три года. Его готовы сделать главным клубным брендом

«ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.

Парижане хотят заключить с 23-летним футболистом соглашение до 2025 года.

Если француз согласится, то его готовы сделать главным клубным брендом.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Форварда намерен подписать «Реал».

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