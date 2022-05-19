Федун посетил тренировку «Спартака»

«Спартак» готовится к матчу 30-го тура чемпионата России против «Химок».

Сегодняшнюю тренировку посетил председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

Вместе с ним за занятием наблюдали генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

«Химки» примут «Спартак» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

Московская команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Фото: сайт «Спартака»

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