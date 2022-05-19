Кроос отложил переговоры с «Реалом» о новом контракте (Marca)

Полузащитник «Реала» Тони Кроос пока не планирует продлевать соглашение с мадридским клубом.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2023 году, и немец хочет в следующем сезоне посмотреть, насколько он будет соответствовать игре на топ-уровне.

32-летний футболист опасается, что станет обузой для команды, если заключит договор до июня 2024-го.

Кроос проводит 8-й сезон в «Реале».

В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 42 матчах.

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