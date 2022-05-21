Где смотреть «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая

«Динамо» и «Сочи» сыграют в матче 29-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 21 мая.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арене».
- Начало – 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Сочи
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Динамо – Сочи
- Победа Динамо – 2.16
- Ничья – 3.65
- Победа Сочи – 3.30
Источник: «Бомбардир»