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Где смотреть «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая

«Динамо» и «Сочи» сыграют в матче 29-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 21 мая.
  • Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арене».
  • Начало – 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Сочи

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:55 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Динамо – Сочи

Коэффициенты:

  • Победа Динамо – 2.16
  • Ничья – 3.65
  • Победа Сочи – 3.30

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4425

    Красногорск_Фан 53 минуты назад

    Больше верю в динамо. Набрало ход. Хотя могут и ноги беречь перед финалом кубка... Посмотрим что будет по итогам игры

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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Самая интересная игра должна быть...

    0
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    Рейтинг: +4425

    Красногорск_Фан > portero 54 минуты назад

    Кто знает. В последнем туре часто бывают очень неожиданные результаты . в Германии 1-2 года назад все команды в последнем туре сыграли забив на двоих не менее 4-5 мячей , а чаще 6-7

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