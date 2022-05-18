Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет без VAR

РФС объяснил, почему матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет без системы VAR.

«По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС и мобильных комплексов системы VAR. Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учетом технических и логистических особенностей.

В связи с этим, матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» на стадионе «Металлург» в Самаре пройдет без использования системы VAR», – сказано в заявлении.

Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

«Локомотив» по итогам тура может подняться на 5-е место.

«Крылья Советов» могут финишировать в сезоне 7-ми.

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