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Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет без VAR

РФС объяснил, почему матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет без системы VAR.

«По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС и мобильных комплексов системы VAR. Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учетом технических и логистических особенностей.

В связи с этим, матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» на стадионе «Металлург» в Самаре пройдет без использования системы VAR», – сказано в заявлении.

  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • «Локомотив» по итогам тура может подняться на 5-е место.
  • «Крылья Советов» могут финишировать в сезоне 7-ми.

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +64247

    portero 18 минут назад

    А что на 8 комплектов денег нет или мозг в принципе отсуствует, лицензии никакой не надо, поставте камеры, писец бюрократия идиотов...

    0
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  • ...
    Рейтинг: +16192

    paracetamol 26 минут назад

    Значит решено КС сплавить?

    0
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