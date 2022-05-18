150 тысяч фанатов приехали в Севилью на финал Лиги Европы

В 22:00 по Москве начнется финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». В Севилью приехало порядка 150 тысяч фанатов, что превышает вместимость стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Часть болельщиков будут следить за игрой в других местах.

За несколько часов до матча в Севилье 34 градуса тепла.

У «Рейнджерс» 50 лет не было евротрофеев.

«Айнтрахт» брал Кубок УЕФА в 1980 году.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?