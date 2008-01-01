Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

150 тысяч фанатов приехали в Севилью на финал Лиги Европы

В 22:00 по Москве начнется финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». В Севилью приехало порядка 150 тысяч фанатов, что превышает вместимость стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Часть болельщиков будут следить за игрой в других местах.

За несколько часов до матча в Севилье 34 градуса тепла.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Трапп, Роде, Костич – в старте «Айнтрахта» на финал ЛЕ; экс-спартаковец Сакала остался в запасе «Рейнджерс» 1
Лига Европы. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале 3
Где смотреть «Айнтрахт» – «Рейнджерс»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 18 мая
Источник: Daily Mail

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:09
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11