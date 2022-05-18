Тухель: «Возможно, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – лучшие команды в истории АПЛ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о двух соперниках по чемпионату Англии – «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

«Наше итоговое третье место будет большим прогрессом. Мы соревнуемся с, возможно, лучшими командами в истории АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Челси» не стоит сильно переживать, мы хорошо себя показали. Может быть, даже отлично», – сказал Тухель.

Победитель сезона АПЛ определится в воскресенье, 22 мая.

«Манчестер Сити» может оформить 2-й титул АПЛ подряд.

«Ливерпуль» претендует на квадрупл – 4 трофея в сезоне.

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