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Тухель: «Возможно, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – лучшие команды в истории АПЛ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о двух соперниках по чемпионату Англии – «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

«Наше итоговое третье место будет большим прогрессом. Мы соревнуемся с, возможно, лучшими командами в истории АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Челси» не стоит сильно переживать, мы хорошо себя показали. Может быть, даже отлично», – сказал Тухель.

  • Победитель сезона АПЛ определится в воскресенье, 22 мая.
  • «Манчестер Сити» может оформить 2-й титул АПЛ подряд.
  • «Ливерпуль» претендует на квадрупл – 4 трофея в сезоне.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1399

    Parham 1 час назад

    А МЮ и Арсенал ни кем небыли?

    2
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    Рейтинг: +1001

    mama1991 > Parham 44 минуты назад

    да он просто на фоне сегодняшней конъюнктуры понтуеться, ливер конечно это бренд, сити туфта....

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