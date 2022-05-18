РФС после матча «Химки» – «Крылья Советов» запросил у судьи Матюнина отчет об имущественном положении

Продолжается расследование в отношении судьи РПЛ Алексея Матюнина. РФС изучает его работу в матче «Химки» – «Крылья Советов» на предмет предвзятости.

«После резонансного судейства Матюнина в матче «Химки» — «Крылья Советов», по итогам которого ЭСК признала два его решения ошибочными — мужчину отстранили от работы, пропустили через полиграф и инициировали в отношении него служебную проверку.

В 2021 году вступили в силу правила делового поведения судьи и инспектора. В рамках этого регламента (статья 8.4) РФС запросил у Матюнина отчет об имущественном положении. Сюда входит информация о всех его доходах (размер, источник, основание, дата), недвижимом имуществе, транспортных средствах (в том числе мото, воздушных и сельхоз), ценных бумагах и имущественных правах.

Согласно пункту 10 статьи 8.4 — если клиент не предоставляет запрашиваемые сведения // не сможет подтвердить законность полученного дохода // предоставит недостоверные данные: то это является основанием для разумных сомнений в его добросовестности и выведения из списков/расторжения с ним договора, в связи с утратой доверия.

Ответ Матюнину по своему имущественному положению нужно предоставить РФС в течение 30 дней. Письмо с запросом было направлено ему 16 мая. Но это еще не все.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.2: при проведении служебной проверки судья вправе давать письменные пояснения по существу проверки. РФС предложило Матюнину в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса — направить объяснения по своим решениям в десяти эпизодах матча «Химки» — «Крылья Советов», включая гол на 49-й минуте.

Если по итогам проверки Матюнин не сможет пояснить происхождение своего имущества или доходов, мы навсегда потеряем этого судью из нашего футбола. Правда, это никак не отменяет содержания его писем к президенту РФС Александру Дюкову о предполагаемых нарушениях Ашота Хачатурянца при совмещении должностей в судействе и РПЛ, а также о пагубных последствиях практики таскать судей на полиграф и предложении проверить на детекторе лжи самого Ашота», – написал инсайдер Иван Карпов.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

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