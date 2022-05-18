Мане может перейти из «Ливерпуля» в «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру во Франции.

На сенегальца претендует «ПСЖ». Клуб будет фаворитом в борьбе за игрока, если тот не продлит контракт с «Ливерпулем».

Мане в данный момент раздумывает о дальнейших планах и может отказаться от нового контракта с английской командой, который истекает летом 2023 года.

Мане в этом сезоне забил 15 голов в 33 матчах АПЛ.

Его рыночная цена – 80 миллионов евро.

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