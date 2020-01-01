Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Мане может перейти из «Ливерпуля» в «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру во Франции.

На сенегальца претендует «ПСЖ». Клуб будет фаворитом в борьбе за игрока, если тот не продлит контракт с «Ливерпулем».

Мане в данный момент раздумывает о дальнейших планах и может отказаться от нового контракта с английской командой, который истекает летом 2023 года.

  • Мане в этом сезоне забил 15 голов в 33 матчах АПЛ.
  • Его рыночная цена – 80 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Клопп – о незабитом пенальти Мане в послематчевой серии с «Челси»: «На 50% моя вина»
Мане: «Без одноклубников по «Ливерпулю» я никто»
Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч» 4
Источник: твиттер Кристиана Фалька

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11