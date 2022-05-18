«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги и увеличить ему зарплату

«Интер» хочет сохранить Симоне Индзаги на посту главного тренера команды.

Итальянский клуб ведет переговоры о новом контракте со специалистом до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

«Интер» готов увеличить зарплату Индзаги с 4,2 до 5,3 миллиона евро в год.

Действующий контракт Индзаги с «Интером» рассчитан до 2023 года.

Команда занимает 2 место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 2 очка.

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