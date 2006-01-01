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Тарханов: «Дзюбе лучше уехать в Европу»

Бывший тренер «Спартака», ЦСКА и других клубов РПЛ Александр Тарханов дал рекомендацию нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Много разговоров, что Артeм уйдeт. Ему надо куда-то уезжать, в «Зените», видимо, на него не надеются, он ещe способен играть несколько лет. Возможен вариант, что клубы РПЛ пригласят его, он усилил бы любой клуб в России.

Но ему, наверное, лучше будет уехать в Европу. Пока нас там нет, пусть едет и представляет Россию, санкции ведь на игроков не действуют. Вон Александр Головин играет и никаких проблем... Хоккеисты в США играют», – сказал Тарханов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 10:57
Комментарии4
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    Рейтинг: +64231

    portero 43 минуты назад

    Дзюба хочет денег, в европе столько не платят таким спящим на поле..

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    Рейтинг: +13621

    Skull_Boy 1 час назад

    Кому он нужен и как Азмун ушел из команды он ничего сделать не может

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    Рейтинг: +3027

    Enter2006 1 час назад

    В Гейропу, ему там самое место!

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    Рейтинг: +9875

    "supermax" 2 часа назад

    к своим так сказать...там и каминг-аут поддержат

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