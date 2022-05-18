Тарханов: «Дзюбе лучше уехать в Европу»

Бывший тренер «Спартака», ЦСКА и других клубов РПЛ Александр Тарханов дал рекомендацию нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Много разговоров, что Артeм уйдeт. Ему надо куда-то уезжать, в «Зените», видимо, на него не надеются, он ещe способен играть несколько лет. Возможен вариант, что клубы РПЛ пригласят его, он усилил бы любой клуб в России.

Но ему, наверное, лучше будет уехать в Европу. Пока нас там нет, пусть едет и представляет Россию, санкции ведь на игроков не действуют. Вон Александр Головин играет и никаких проблем... Хоккеисты в США играют», – сказал Тарханов.

Летом Дзюба станет свободным агентом.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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